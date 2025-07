Gewonden bij explosies in Breda en Amsterdam-Oost

Zwaar vuurwerk In de nacht van 3 op 4 juli werd rond 03.00 zwaar vuurwerk tot ontploffing gebracht bij een woning aan de Nederbrakelstraat in Breda. Hierdoor ontstond schade aan de voordeur van de woning en raakte iemand gewond. Een ambulance kwam ter plaatse om het slachtoffer te controleren. Vervoer naar het ziekenhuis bleek niet noodzakelijk. Het slachtoffer is doorverwezen naar de huisartsenpost voor verdere controle.



De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan, het verdere onderzoek loopt nog.

Janusz Korczakstraat

Ook bij een woning aan de Janusz Korczakstraat in Amsterdam-Oost was het donderdagavond raak. Een bewoner zag rond 22.30 iets bij de voordeur van zijn woning branden. Als hij het probeert uit te trappen, gaat op dat moment een explosief af. De man raakt ernstig gewond aan zijn been en is overgebracht naar een ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

Door de knal raakte de voordeur beschadigd en is een raam gesneuveld. Naast het 26-jarige slachtoffer zijn op het moment van de explosie meer mensen in de woning aanwezig, waaronder een jong kind.



De politie zoekt getuigen die iets gezien of gehoord hebben, of in het bezit zijn van camerabeelden.

Over een aanleiding voor beide explosies is nog niets bekend.