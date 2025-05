23 mei 2025

Gewonden bij schietpartij in centrum Amsterdam, meerdere arrestaties

Bij een schietpartij in het centrum van Amsterdam is donderdagavond een man zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd en aangehouden. Ook een andere man raakte gewond en is aangehouden. Daarnaast zijn er nog drie personen gearresteerd.