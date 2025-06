Gewonden bij twee schietpartijen in Rotterdam

(Beeld MediaTV)

Middelland

Rond 00.30 is er geschoten bij een café aan de Witte van Haemstedestraat in de Middelland-buurt, westelijk van het centrum. Hierbij zijn een vrouw van 61 en een man van 54 jaar gewond geraakt. Volgens de politie is er een 38-jarige man uit Rotterdam aangehouden.

Mogelijk werd er eerst iemand gestoken op de 1e Middellandstraat, waarna de ruzie zcih verplaatste naar de buurt van het café aan de Witte van Haemstedestraat. Daarna werden de schoten gelost en raakten de slachtoffers gewond. De man is er ernstig aan toe.

Hooghagen

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er een man zwaar mishandeld aan de Hooghagen in Rotterdam-Zuid. Er is ook geschoten, maar de man raakte niet gewond door het geloste schot, aldus de politie.

Het slachtoffer is een 22-jarige man uit Schiedam, is naar het ziekenhuis gebracht voor zijn verwondingen. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Rond 02.30 werd het slachtoffer door meerdere mannen in elkaar geslagen en beroofd. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.