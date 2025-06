Dode en gewonde bij twee schietpartijen in Vlissingen (UPDATE)

De politie ontving rond 11.50 meerdere meldingen van een ruzie in de desbetreffende supermarkt. Bij dit conflict zou een man een ander hebben beschoten met een vuurwapen. De schutter vluchtte en het slachtoffer bleef zwaargewond achter. Hulpdiensten hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De 44-jarige man overleed aan zijn verwondingen.

Verdachte

De politie kreeg tijdens het onderzoek zicht op een verdachte, de vermoedelijke schutter. Hij werd kort na het incident in de omgeving aangehouden. Hierbij werd er een vuurwapen aangetroffen, wat in beslag genomen is. De 23-jarige verdachte is overgebracht naar het politiebureau en zit vast voor verder onderzoek.

De politie is met meerdere eenheden ter plaatse om onderzoek te doen naar aanleiding van de schietpartij in de supermarkt. Meerdere mensen waren getuige van het incident. Over een motief voor de ruzie is niets bekend.

Eerdere schietpartij

Het betreft de tweede schietpartij in Vlissingen binnen korte tijd. Rond 04.00 vannacht raakte er ook al een 22-jarige man uit Vlissingen gewond bij een schietpartij in het Bellamypark.

Een groepje vrienden liep vannacht op straat in de omgeving van de haven. Daar kwamen ze een jonge man tegen. Hij riep de 22-jarige man uit Vlissingen bij zich. Toen de man bij het groepje aankwam, werd er op de man geschoten. De dader vluchtte en het slachtoffer uit Vlissingen bleef gewond achter.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. De politie onderzoekt de zaak en zoekt mensen die iets hebben gezien of meer weten.

Of er een mogelijk verband is tussen beide schietpartijen is nog onduidelijk.