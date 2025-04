Gewonden in Dordrecht, Delfzijl en Rotterdam na schietpartijen (UPDATE3)

(Beeld Mizzle Media / Michel van Bergen)

Kabeljauwsestraat

Het slachtoffer in Rotterdam is een 43-jarige man. De schoten vielen kort na 23.30 in een woning aan de Kabeljauwsestraat. Volgens de politie was de man niet ernstig gewond, maar wel naar een ziekenhuis gebracht. Over een dader is niets bekend.

Politie en ambulancepersoneel in kogelwerende vesten kwamen in Haarlem in de nacht van zaterdag op zondag ter plaatse na een melding rond 00.30 over een schietpartij aan de Jansstraat ter hoogte van het Begijnhof. De Jansstraat werd afgesloten voor onderzoek.

Agenten zagen vijftien jongens door de Jansstraat via de Begijnstraat wegrennen. Een persoon uit deze groep vertelde aan beschoten te zijn. Hij was zeer lichtgewond geraakt.

Vrouw

In Dordrecht is een vrouw (44) gewond raakte bij een schietpartij. Dat incident gebeurde rond 23.40 in de in de wijk Dubbeldam bij de kruising tussen Prunuslaan en Rozemarijnstraat. Het slachtoffer reed in een auto.

Zondagochtend heeft zich een 19-jarige man uit Dordrecht gemeld op een politiebureau, hij is aangehouden als verdachte in de zaak.

Delfzijl

Zaterdagmiddag was omstreeks 17.30 aan de Waterstraat in Delfzijl een schietpartij. Daarbij raakte een 31-jarige man gewond.

De politie denkt dat er vanuit een auto is geschoten en dat er meerdere voertuigen en personen bij de confrontatie betrokken zijn geweest.

De gewonde is een man zonder vaste woon- of verblijfplaats gewond. Hij is voor behandeling naar een ziekenhuis overgebracht en aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het incident.

Arnhem

In het centrum van Arnhem was er in de nacht na Koningsdag rond 02.15 een schietpartij in de omgeving van de Zypse poort en het Willemsplein. Op de Jansbinnensingel, ter hoogte van het Willemsplein, is een huls aangetroffen, aldus Omroep Gelderland. Er zijn waarschijnlijk geen gewonden gevallen.

Op de Jansbuitensingel ter hoogte van het Victoria Vesta gebouw heeft de politie een auto doorzocht.

Er is zeker één verdachte gearresteerd.