Gezin met de schrik vrij na explosie bij woning in Rotterdam

Beeld: de schade aan de woning in Rotterdam (foto MediaTV)

Explosie

De explosie vond rond 2.30 plaats in de Polderstraat, in Rotterdam-Feijenoord. Het zou zijn gegaan om zwaar vuurwerk, meldt een 112-fotograaf. Dat vuurwerk leek geplaatst bij een deur, die een zichtbare brandplek opliep. Diverse onderdelen van de deur kwamen in de woning terecht. Ook sneuvelden van twee woningen enkele ruiten.

Volgens getuigen renden er 1 of meerdere jongens weg na de explosie, richting de Hilledijk. De politie laat weten dat er helaas geen verdachte kon worden aangehouden.

Het in de woning aanwezige gezin kwam met de schrik vrij.

Sporen

Politiemensen hebben sporen veiliggesteld. Ook werden camerabeelden verzameld en in de loop van de dag zal er een buurtonderzoek plaatsvinden.