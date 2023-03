Gezocht Pools crimineel kopstuk aangehouden op snelweg

Connect on Linked in

Een arrestatieteam heeft woensdagmiddag op de snelweg een Poolse, gezochte zware crimineel aangehouden. Hij moest in zijn eigen land nog een aanzienlijk aantal dagen gevangenisstraf uitzitten.

Leider

Een 37-jarige man uit Polen stond internationaal gesignaleerd. Hij was in dat land veroordeeld tot een gevangenisstraf, waarvan hij nog 2750 dagen moest uitzitten. De man had zich schuldig gemaakt aan afpersing, openlijke geweldpleging, roofovervallen, drugsmisdaden en vervalsing van documenten. Hij wordt gezien als leider van een criminele organisatie.

Op het spoor

De Pool verbleef in Nederland, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het zogenaamde Fugitive Search Team Nederland (FASTNL) van de Landelijke eenheid van de politie kwam de man op het spoor.

Aanhouding

Omdat de man als mogelijk vuurwapengevaarlijk staat geregistreerd, heeft een arrestatie-eenheid van de DSI (Dienst Speciale Interventies) de man woensdagmiddag aangehouden, op de snelweg A67 ter hoogte van Maasbree.

Hij was bij zijn aanhouding in het bezit van een vervalste Poolse identiteitskaart. De uitleveringskamer van de rechtbank in Amsterdam zal bepalen of de man mag worden uitgeleverd, om in Polen zijn straf verder uit te zitten.