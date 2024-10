22 oktober 2024

Gezochte Camorra-leider gearresteerd in Colombia (VIDEO)

In de Colombiaanse stad Medellín is een man aangehouden die ervan wordt verdacht een belangrijk kopstuk van de Napolitaanse Camorra te zijn: Gustavo Nocella, alias “Ermes”. De Colombiaanse politie was de man samen met de Italiaanse Carabinieri, Interpol, de politie in het Verenigd Koninkrijk en Europol op het spoor.