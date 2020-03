Gezochte man uit Etten-Leur aangehouden

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagmiddag de 33-jarige man uit Etten-Leur aangehouden die gezocht werd omdat hij verdacht wordt van het doden van vier familieleden, die zaterdag zijn gevonden in een woning in Etten-Leur.

Volgens de politie kwam er een tip van twee alerte voorbijgangers die de man zagen lopen op een viaduct over de A58 bij het Trivium. De voorbijganger gaf dat omstreeks 15.10 telefonisch door aan de politie. Een tweede melder bleef zijn positie doorgeven waarna de verdachte kon worden aangehouden.

Hij is de vader van het omgekomen gezin. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog en wat er is gebeurd is nog een raadsel.

Zaterdagavond werden in een woning aan de Dasseburcht de vrouw, de moeder en de twee kinderen van de 33-jarige man dood aangetroffen. Agenten gingen ter plaatse omdat een familielid geen contact met de bewoners kreeg. De 33-jarige man was niet aanwezig in de woning. Er werd een zoekactie naar hem gestart omdat hij mogelijk betrokken is bij de dood van zijn gezin.