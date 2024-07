Gezochte Nederlander (48) opgepakt in Düsseldorf

Print This Post

Een 48-jarige Nederlander is zaterdagavond gearresteerd op de luchthaven van Düsseldorf omdat hij nog ruim vier jaar celstraf in Duitsland uit moet zitten vanwege drugsdelicten. De man werd gecontroleerd door de federale politie toen hij op het punt stond om naar Dubai te vliegen. Dat meldt de federale politie in Sankt Augustin maandag.

Aanhoudingsbevel

Duitse agenten ontdekten dat de Nederlander gezocht werd. Het Openbaar Ministerie van Mainz had in oktober 2022 een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de man wegens drugsdelicten.

Zeven jaar cel

De man werd in oktober 2020 door de rechtbank in Mainz tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hiervan bleef een reststraf van ruim vier jaar over.

De Nederlander is na zijn arrestatie op de luchthaven van Düsseldorf overgedragen aan de gerechtelijke autoriteiten.