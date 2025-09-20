‘Gezochte Nederlander opgepakt tijdens vakantie Gardameer’
Een gezochte 63-jarige Nederlander is op vakantie met zijn gezin aan het Gardameer opgepakt door de Italiaanse politie. Volgens Italiaanse media werd de man al jaren door de politie in Rome gezocht, omdat hij daar onherroepelijk is veroordeeld tot 5,5 jaar cel in verband met grootschalige drugshandel.
Gevangenis
Het gezin verbleef in het plaatsje Lazise in een hotel aan de boulevard, waar de agenten ’s nachts binnenvielen. Hij werd daarna overgebracht naar de gevangenis van Verona-Montorio, in afwachting van de definitieve locatie waar hij zijn celstraf zal moeten ondergaan.
Gescreend
In Rome had de man zich na de veroordeling onttrokken aan het bevel gevangenneming. Daarna liet de Italiaanse justitie hem signaleren in heel Europa. Dat betekent dat soms ook data van hotels worden gescreend. De man had zich onder zijn eigen naam ingeschreven.
Volgens Italiaanse media wordt in de drukke vakantieomgeving van het Gardameer doorgaans extra gecontroleerd omdat er vaker voortvluchtige criminelen verblijven.