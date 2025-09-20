‘Gezochte Nederlander opgepakt tijdens vakantie Gardameer’

Gevangenis Het gezin verbleef in het plaatsje Lazise in een hotel aan de boulevard, waar de agenten ’s nachts binnenvielen. Hij werd daarna overgebracht naar de gevangenis van Verona-Montorio, in afwachting van de definitieve locatie waar hij zijn celstraf zal moeten ondergaan.

Gescreend

In Rome had de man zich na de veroordeling onttrokken aan het bevel gevangenneming. Daarna liet de Italiaanse justitie hem signaleren in heel Europa. Dat betekent dat soms ook data van hotels worden gescreend. De man had zich onder zijn eigen naam ingeschreven.

Volgens Italiaanse media wordt in de drukke vakantieomgeving van het Gardameer doorgaans extra gecontroleerd omdat er vaker voortvluchtige criminelen verblijven.