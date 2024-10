Gezochte plofkraker (35) op verzoek van Duitsland aangehouden

(Beeld uit archief)

De organisatie maakte gebruik van gestolen en verduisterde voertuigen en verborg deze, waaronder twee Audi’s RS6, samen met explosieven in garageboxen. Diverse leden van de groep, voornamelijk Nederlanders, waren al opgespoord onder andere in Duitsland, Nederland en in Spanje. Deze 35-jarige verdachte wist te ontkomen en kreeg de opdracht om ‘de zaken te regelen’ toen de leider van de organisatie werd aangehouden.

FAST-NL

De man zou zich mogelijk ophouden op meerdere locaties in Nederland en de Duitse autoriteiten vroegen de Nederlandse politie om mee te helpen zoeken. Rechercheurs van FAST-NL van de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies kwamen de man uiteindelijk op het spoor. Hij bleek zich schuil te houden bij een familielid.



De verdachte speelde volgens de opsporingsdiensten een actieve rol bij plofkraken in Arnsberg, Ganderkesee, Wildeshausen, Niederzissen en Hilkenbrook. Er hangt hem in Duitsland vijftien jaar gevangenisstraf boven het hoofd. De man zal overgebracht worden naar Duitsland waar hij terecht zal staan voor de hem ten laste gelegde feiten.