Gifschandaal in Belgisch-Nederlands grensgebied: 3000 ton afval gedumpt

Baarle-Nassau Deskundigen waarschuwen dat de impact op het milieu van de grootschalige zwendel nog niet in te schatten valt, omdat er nog geen idee is welke gifstoffen er precies zijn uitgereden.

Volgen de Gazet is de federale politie verschillende criminele netwerken op het spoor die geld verdienen door op grote schaal gevaarlijke afvalstoffen te dumpen in natuur- en landbouwgebieden.

Vorige week zijn er zestal arrestaties geweest en tien huiszoekingen in de grensstreek rond Ravels en Baarle-Nassau. Een varkensboer en mesthandelaar uit Baarle-Nassau, een Belgische enclave in Nederland, de Nederlander Peet W. is hoofdverdachte, maar nog voortvluchtig.

Smokkel

Ook de Belgen Geert H. en veeboer Glenn D. uit Ravels zijn verdachten, zij zaten in voorlopige hechtenis, maar zijn inmiddels nog een maand onder elektronisch toezicht thuis.

Het parket van Antwerpen verdenkt de mannen ervan een criminele organisatie te vormen die afvalzwendel tot een lucratieve criminele activiteit heeft gemaakt. De groepering zou chemisch afval hebben vermengd met meststoffen, waarna die over akkers en weilanden werden uitgereden. Door afval zonder de verplichte aangifte van België naar Nederland en omgekeerd te smokkelen hebben ze de Europese EVOA-wetgeving overtreden. Die verordening bepaalt dat elk grensoverschrijdend transport van afval aangemeld moet worden.

Mestkelder

Volgens politie en parket zijn er sterke aanwijzingen dat de organisatie rond Peet W. en Geert H. afval zoals vervallen handgels en siliconen tegen betaling ging ophalen. In plaats van die afvalstoffen volgens de regels te verwerken of te recycleren zouden de stoffen zijn vermengd met mest, die later over landbouwgronden werd uitgereden.

De recherche heeft in een loods op de grens in Baarle niet alleen grote hoeveelheden afval aangetroffen, maar ook een mestkelder, waar zou zijn gemengd.

“Bodemverbeteraar”

Er zijn sterke aanwijzingen dat de groepering 3.000 ton vervuild industrieel zout heeft laten uitrijden in landbouwgebied. Die zouten zijn een afvalproduct dat vrijkomt bij de productie van glycerine. De organisatie zou vrachtwagens vol zout hebben opgehaald bij een bedrijf in de buurt van Groningen.

Sommige boeren zouden het zout over hun akkers hebben uitgereden, omdat het hen werd aangeboden als “bodemverbeteraar”.

Sloopafval met asbest

De criminele organisatie zou zich ook hebben toegelegd op het afvoeren van sloopafval, afkomstig van de afbraak van oude boerderijen. Dat sloopafval, dat in een aantal gevallen sporen van asbest zou kunnen bevatten, zou vervolgens zijn begraven of zijn hergebruikt bij andere bouwprojecten.

In Nederlandse media verschenen eerder verhalen over criminelen die drugsafval zouden hebben vermengd met mest, die vervolgens over de akkers in Baarle-Nassau werd uitgereden. Uit de eerste proeven die in Baarle zijn genomen, bleek inderdaad dat er sporen van amfetamines en crystal meth (metham­fe­ta­mi­ne) in de landbouwgrond werd aangetroffen bij een aantal boeren. Onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut hebben op twintig plaatsen in het zuidelijke grensgebied van Baarle monsters genomen.

Ook de Nederlandse justitie doet onderzoek naar de zaak.