‘Gigantisch’ cocaïnelab ontmanteld in de Colombiaanse jungle (VIDEO)

In het zuiden van Colombia, dicht tegen de grens met Ecuador, heeft het Colombiaanse leger een zeer groot cocaïnelab ontmanteld. Op de goed verborgen locatie kon volgens het leger maandelijks 5 ton cocaïne worden geproduceerd.

Amazonegebied

De Colombiaanse autoriteiten zeggen te vermoeden dat de productiefaciliteit eigendom was van een gewapende groepering die banden heeft met de zogeheten Tweede Marquetalia, dissidenten van de opgeheven linkse guerillabeweging FARC.

Het lab lag diep in de jungle van het Amazonegebied, dicht bij de rivier de Putumayo.

Er werd op de locatie in acht werkplaatsen cocaïnepasta en cocaïne geproduceerd.

Pasta básica

Tijdens de militaire operatie hebben het leger en de politie 688 kilo aan geperste blokken cocaïnehydrochloride en cocaïnepasta gevonden en bijna 100 kilo pasta básica, een halffabrikaat, een pasta van bewerkte cocabladeren.

Verder stonden er 1.000 kilo aan vaste chemicaliën en bijna 800 liter vloeibare productiemiddelen, zoals zwavelzuur en ether.

Een woordvoerder van de Colombiaanse militairen spreekt van een ‘gigantische vangst’.

Enkele per jaar

De laatste jaren neemt de productie van cocaïne in Colombia toe, maar is het aantal locaties waar cocaïnepasta en cocaïne wordt gemaakt afgenomen, zo blijkt uit monitoring van de Verenigde Naties.

De productieplaatsen worden groter en worden steeds meer verplaatst naar moeilijk toegankelijke gebieden aan de rand van Colombia. Een van die zones is de jungle langs de grens met Ecuador, die alleen via rivieren en via de lucht bereikbaar is.

Cocaïnelabs met een dergelijke omvang worden hooguit enkele keren per jaar ontdekt, met name in het grensgebied met Ecuador.

Export van cocaïne vanuit Ecuador is de laatste jaren sterk gestegen.

