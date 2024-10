‘Gijzelingen, mishandelingen en beschietingen na diefstal 1400 kilo cocaïne’

Beeld: ‘Zotte Hakim’ El M.

Klemgereden

De partij zat in een container op een vrachtwagen die op 29 augustus in de grensstreek werd klemgereden door criminelen die als agenten waren vermomd. De lading was volgens ingewijden eigendom van twee groepen in Nederland beruchte criminelen die vanuit Dubai opereren, plus Serviërs, Albanezen en Brazilianen. Een van de investeerders in het transport zou de familie van Ridouan Taghi zijn.

De ‘rippers’ zijn volgens bronnen van Het Parool voornamelijk Nederlanders.

Gemarteld

De transporteur zou zijn gemarteld nadat hij zonder de cocaïne was aangekomen op de afgesproken plek. Hij gaf toe dat hij dubbelspel had gespeeld. In België werden bij invallen mogelijke betrokkenen gearresteerd, onder wie ‘Zotte Hakim’ el M. Bij hem werden politie-uniformen gevonden. waardoor vermoedens zijn ontstaan dat hij mogelijk betrokken was bij de rippartij. E.M. is samen met twee medeverdachten opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter.

Op 6 september werd er een aanslag op zijn huis gepleegd.

Ondertussen kwamen delen van de gestolen partij in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk op de markt, tot woede van de bestolen investeerders. In Nederland en in Dubai werden criminelen die met de stelende partij in verband werden gebracht gegijzeld en mishandeld.

In Dubai werd een Amsterdamse dertiger urenlang vastgehouden, gekneveld en zwaar mishandeld. De politie kon hem uiteindelijk bevrijden. De woning van een familielid in Wormerveer werd beschoten nadat de Amsterdammer in Dubai aangifte had gedaan van de gijzeling en mishandeling. De Amsterdammer werd beschouwd als tussenpersoon van de drugsdieven. Inmiddels zouden aan de Amsterdammer excuses zijn aangeboden, nadat was gebleken dat hij niet bij de drugsdiefstal betrokken was.

Beschoten

In Rijsenhout en Hoofddorp werden de voormalige woning en een bedrijfspand beschoten van voormalige eigenaar Gaby H. Ook het huis van een vertrouweling van H. in Aalsmeer werd beschoten.

In Utrecht werd vervolgens een crimineel dagenlang gegijzeld. Ook hij zou zijn mishandeld, en na een kleine week weer zijn vrijgelaten nadat hij zijn gijzelnemers informatie had gegeven. Een andere in Utrecht bekende crimineel zou eerst zelf zijn vastgehouden nadat hij ‘blokken’ uit de partij cocaïne te koop had aangeboden.

Ontvoerd

Zowel in Rotterdam als in Marokko én Dubai werden criminelen voor korte tijd vastgehouden, schrijft Het Parool. In Marokko zou het gaan om drie Marokkaanse gijzelaars, van wie er een nog steeds ontvoerd zou zijn. In Rotterdam werden twee panden beschoten. Ook in Den Haag zijn incidenten geweest, omdat er ook Hagenaars bij de diefstal betrokken zouden zijn geweest.