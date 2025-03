Gisteren beschieting, vandaag explosie bij huis in Amsterdam-Noord (UPDATE)

(Beeld MizzleMedia)

Zelfde adres

De politie heeft aan AT5 bevestigd dat het om hetzelfde adres gaat dat maandagavond werd beschoten met een automatisch wapen. In tegenstelling tot maandag is er na de ontploffing van vannacht geen verdachte aangehouden. Waarschijnlijk is er door de daders zwaar vuurwerk gebruikt.

Maandag vielen er rond 21.30 schoten, terwijl de bewoners op dat moment thuis waren. In de deur van de woning zaten meerdere kogelgaten, maar er raakte niemand gewond. Na aankomst van de politie is er een verdachte gearresteerd.

Nog een ontploffing

In dezelfde buurt in Amsterdam-Noord is er in de afgelopen nacht rond 02.45 voor de deur van een portiekwoning aan de De Egmondenstraat ook een explosie geweest. Of er een verband is tussen beide explosies is bij de recherche nog in onderzoek.