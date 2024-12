Google maps-foto leidt tot arrestatie in moordzaak

Beeld: de Google Street View foto, waarop de verdachte te zien zou zijn, terwijl hij een lijk in de kofferbak stopt.

Zeldzaam

De beelden, gemaakt in het dorpje Tajueco in de provincie Soria, waren het resultaat van een zeer zeldzaam bezoek van de Google Maps-auto, die daar voor het laatst vijftien jaar geleden was geweest. Dit meldt de krant El Pais.

De Spaanse politie gebruikte de afbeelding als cruciaal bewijs, samen met telefoongegevens en andere aanwijzingen. Op 12 november arresteerden zij Manuel Isla Gallardo (48) en nog een andere verdachte. De Cubaanse man kwam vorig jaar naar het dorp om een vrouw te bezoeken, met wie de verdachte eerder getrouwd was. Het werkelijke motief van de vermoedelijke moord is nog onduidelijk.

Het slachtoffer werd al lang vermist op Cuba. Een neef van de man vond de situatie verdacht worden, toen hij appjes van zijn familielid kreeg, waarin hij aangaf dat hij een vrouw had ontmoet, en dat hij het dorp Soria zou verlaten zonder telefoon. De man begon toen te vermoeden dat de appjes niet van het latere slachtoffer waren.

Verbazing

Volgens buurtbewoners viel de verdachte niet op in het dorp. Inwoners zijn verbaasd over het feit dat de man op de foto stond. Een tweede Google Maps-afbeelding toonde een persoon met een groot pakket in een kruiwagen, wat het bewijs sterker maakte. De zaak komt als een schok voor de kleine gemeenschap, tekent de Spaanse krant op.