Google-recensies van cellencomplexen: ‘Zeer moeilijke escaperoom’

Slechte service Volgens Google is het arrestantencomplex in Borne 24 uur per dag geopend. In ‘Borne’ zit je zes uur tot een paar dagen. En als je weer naar huis mag, vraagt Google om een beoordeling van je verblijf. De recensies leveren hilariteit op: ‘Moest zelf bed opmaken. Slechte service.’

Dwingend

Het complex in Borne scoort 3,3 sterren van de 5: ‘kipfilet was prima, alleen het brood een beetje droog.’ En ja, de roomservice is wat dwingend, schrijft het AD. ‘Sfeer is wel goed, maar slechte service. Ik wou eten bestellen, maar er was dus helemaal geen roomservice’, klaagt Pieter.

Norbert schrijft dat hij wat moeite had om de uitgang te vinden. ‘Zeer moeilijke escaperoom. De opdrachten waren redelijk onduidelijk, gelukkig krijg je wel een ontbijtje. Vier sterren. De douche-opdracht was een beetje smoezelig.’

Trots

Bij de politie kunnen ze er om lachen. ‘Naast geintjes zitten hier soms ook gewoon echte recensies tussen van ‘gasten’, constateert een woordvoerder. De politie in Arnhem kreeg een schamele twee sterren en vond dat oneerlijk. Ze schreven: ‘Wij kunnen met trots terugkijken op een zeer constante kwaliteit als het gaat om ons in rvs uitgevoerde sanitair en betonnen meubels.’