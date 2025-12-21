Groep rippers opgepakt die in Zuid-Spanje twee ton hasj wilde stelen (VIDEO)

De operatie begon toen agenten, die een onderzoek deden naar de criminele groep die gespecialiseerd was in het stelen drugs van andere drugshandelaren, beseften dat de criminelen een aanval planden op een huis waar bijna twee ton hasj verborgen lag.

Vastgebonden

De vier rippers arriveerden met bivakmutsen op bij het pand in Benalmádena waar de hasj verborgen lag. Drie overvallers gingen naar binnen, de chauffeur bleef in een bestelwagen zitten. Eenmaal binnen in het huis sloegen de leden van de organisatie de bewaker neer en bonden hem vast met kabelbinders, terwijl ze hem met vuurwapens bedreigden.

Nadat ze de sleutels van het huis en de garage hadden bemachtigd, gingen ze met de bestelbus de parkeergarage in, waar ze de balen hasj vanuit de woning in het voertuig begonnen te laden.

Arrestatieteam

Omdat de politie de ripdeal wilde verijdelen en vreesde voor het leven van de gegijzelde man, werd een arrestatieteam in twee delen opgesplitst. Het ene team ging via de hoofdingang naar binnen en trof de man geboeid aan en met duidelijke tekenen van mishandeling, waarna hij bevrijd en aangehouden werd. Tegelijkertijd zagen ze dat de overvallers via het terras van het huis naar het naburige terrein probeerden te ontsnappen.

Na een achtervolging te voet werden de vier leden van de criminele organisatie gearresteerd.

Invallen

Als onderdeel van deze operatie voerden de agenten vier huiszoekingen uit in de steden Benalmádena, Estepona en Benahavis, waar ze verschillende spullen in beslag namen, waaronder een revolver, een flitsgranaat, gesimuleerde vuurwapens, jammers en frequentiedetectoren, peilbakens, bivakmutsen, handschoenen, reflecterende vesten, kabelbinders en gereedschap.