Groningen en Zeeland: twee arrestaties, 25 kilo wiet, 70.000 euro en nepvuurwapens

Naast de twee arrestaties werd op meerdere locaties in Groningen in totaal ruim 25 kilo softdrugs aangetroffen. Ook werd een contant geldbedrag van duizenden euro’s en een grote hoeveelheid replicawapens (foto onder) aangetroffen en in beslag genomen. De politie onderzoekt of het om airsoftwapens gaat.

Illegale bewoning

De politie voerde donderdag samen met de gemeente Reimerswaal een integrale controle uit in Yerseke (provincie Zeeland). De controle vond plaats bij een bedrijfspand aan de Industrieweg, naar aanleiding van een signaal over illegale bewoning in het pand. Tijdens de controle bleek inderdaad dat er meerdere personen in het pand verbleven die geen geldige verblijfsvergunning hadden.

Nepvuurwapens

Bij de doorzoeking van het pand werd ongeveer 70.000 euro in beslag genomen. Daarnaast werden er een boksbeugel en vier nepvuurwapens in beslag genomen die zo goed als echt lijken. Bij één vuurwapen moet nog onderzocht worden of het echt of nep is.



Ook was er sprake van diefstal van gas en is er gefraudeerd met de meterkast, waardoor de illegale bewoners goedkoper elektriciteit betaalden. De politie doet nader onderzoek.