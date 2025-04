30 april 2025

Groot amfetaminelab ontmanteld in België

De Belgische federale politie heeft in Bree (Belgisch-Limburg) een groot drugslab voor de productie van amfetamine ontdekt. Het parket in Limburg zegt dat daarbij twee Nederlanders en een Belg zijn opgepakt. Een onderzoeksrechter heeft de drie in voorlopige hechtenis geplaatst.