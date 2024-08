Groot cocaïne- en hasjnetwerk opgerold in Campo de Gibraltar

Connect on Linked in

In Campo de Gibraltar (provincie Cádiz) is een criminele organisatie opgerold die zich bezighield met grootschalige handel in cocaïne en hasj. In verschillende Spaanse steden zijn in totaal 33 verdachten opgepakt. Ook is bijna 5 ton hasj en 410 kilo cocaïne in beslag genomen.

Pleziervaartuigen

De gezamenlijke operatie van de Nationale Politie en de Guardia Civil begon eind november 2022 toen een organisatie in beeld kwam die zich bezighield met de import van grote partijen hasj op het schiereiland, met behulp van pleziervaartuigen.

Brandstof

De groep beschikte over leden die continu brandstof leverden aan de schepen die de drugs vervoerden. Als onderdeel van het onderzoek naar dit criminele netwerk ontdekten agenten een groep die gespecialiseerd was in de diefstal van voertuigen en gewelddadige overvallen op goud-, bel- en elektronicawinkels in de provincies Malaga en Cádiz.

Na ruim anderhalf jaar onderzoek slaagden de rechercheurs erin om alle leden van de criminele organisatie te identificeren en hun rol daarin. Ook werden de locaties getraceerd waar de drugs en de brandstof werden opgeslagen en gedistribueerd, evenals de voertuigen die ze gebruikten.

Arrestaties

Eind juli werden veertien leden van het netwerk gearresteerd voor drugshandel, lidmaatschap van een criminele organisatie, diefstal van het gebruik van motorvoertuigen, bezit en handel van munitie en elektriciteitsfraude.

Er werden 22 huiszoekingen uitgevoerd in de steden La Línea de la Concepción, Algeciras, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Cártama en San Pedro de Alcántara (Málaga) en Almería.

Het betrof de laatste fase van de operatie, waarbij met eerdere arrestaties in totaal 33 verdachten zijn opgepakt.

Bijna 5 ton hasj

Er is beslag gelegd op 4.848 kilo hasj, 410 kilo cocaïne, drie zodiac-achtige boten, 100 gram MDMA, 525 vuurwapenpatronen, zeven portofoons, mobiele telefoons en computerapparatuur, zeventien voertuigen (waarvan dertien gestolen), 24.775 liter benzine en ruim 95.000 euro contant geld.

Zie ook:

Benzine voor smokkelaars op volle zee