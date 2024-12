Groot (deels ondergronds) drugslab aangetroffen in Cuijk, vrees voor milieuschade

(Beeld: SK Media)



Een arrestatieteam viel woensdagavond een pand binnen aan de Hapseweg, vlakbij de snelweg A73. Uit rechercheonderzoek kwam naar voren dat op de locatie mogelijk een productielocatie voor synthetische drugs aanwezig was.

Verlaten schuur

Het drugslab werd aangetroffen in een verlaten schuur bij een vrijstaand huis. Het lab zou zich deels onder de grond bevinden. Bij de inval werden naast een aanzienlijke hoeveelheid drugs (eindproduct) ook vaten en grondstoffen voor de productie van drugs aangetroffen.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) en de Service en Ondersteuning (SEON) kwamen ter plaatse voor onderzoek en de ontmanteling van het drugslab. Het pand is ’s nachts bewaakt door de landelijke politie.

Milieuschade

De politie doet onderzoek naar de betrokkenen van het drugslab, maar ook naar de mate van bodemverontreiniging die mogelijk is veroorzaakt door het dumpen van drugsafval. ‘Aannemelijk is dat het omvangrijke lab aanzienlijke milieuverontreiniging tot gevolg heeft gehad’, meldt de politie vrijdag.



Er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek naar de achtergrond van het drugslab en mogelijke betrokkenen loopt. Wat voor synthetische drugs er in het lab geproduceerd werden, maakt deel uit van het onderzoek.