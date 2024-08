Groot drugslab en illegale sigarettenfabriek aangetroffen in België

Connect on Linked in

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen heeft dinsdag vijf verdachten opgepakt in Mechelen en omgeving na de vondst van een groot drugslab in Mechelen en een loods in Aartselaar waar illegale sigaretten werden gemaakt.

1,1 ton coke

De grootschalige politieactie vloeit voort uit de vondst van 1,1 ton cocaïne in de haven van Hamburg, in mei dit jaar. Verder onderzoek van de Duitse douane toonde aan dat er een criminele organisatie achter dat transport zat, die actief bleek in België met vertakkingen richting Duitsland, Nederland en Spanje.

Amfetamineolie

De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen deed dinsdag vijf huiszoekingen in en rond Mechelen in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek. Daarbij stuitte de politie in een loods in Mechelen op een groot drugslab waar vooral amfetamineolie werd gemaakt.

Bij een zoeking in een tweede loods in Aartselaar werd een illegale sigarettenfabriek aangetroffen. Naar schatting zijn er ongeveer een miljoen sigaretten in beslag genomen.

Verdachten

Verder werden er bij de invallen vijf verdachten opgepakt. Het gaat om een 41-jarige vrouw en vier mannen van 39, 39, 48 en 49. Daarnaast zijn ongeveer 40.000 euro cash geld, 20 mobiele telefoons, drie computers en meerdere luxewagens in beslag genomen.

Gespecialiseerde teams van de Federale Politie hebben de afgelopen dagen alle gevonden chemicaliën en grondstoffen in kaart gebracht en onderzocht. Het drugslab in Mechelen is ontmanteld en al het chemisch afval is veilig afgevoerd.

Voorgeleid

De vijf verdachten zijn woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en daarna onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De raadkamer beslist vrijdag over hun verdere aanhouding. Het onderzoek van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen loopt verder.