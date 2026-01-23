23 januari 2026

Groot drugsonderzoek leidt tot arrestaties in Spanje en België

Een groot drugsonderzoek in België heeft geleid tot de arrestatie van acht verdachten in Spanje en België. Een 26‑jarige man uit Bekkevoort wordt door de Belgische politie gezien als de vermoedelijke organisator van een drugbende die actief is in België. Hij was eerder door de rechtbank van Leuven veroordeeld tot bijna vijf jaar gevangenisstraf voor drughandel en verbleef sindsdien onder een valse identiteit in Spanje.