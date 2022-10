Groot gokpand in Utrecht ontruimd

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De Utrechtse politie blijkt in de nacht van zaterdag op zondag een inval te hebben gedaan in een restaurant waar op grote schaal gegokt werd met kaartspelen. Toen de politie naar binnenging zaten er ongeveer dertig mensen te spelen. Het ging om een pand aan de Amsterdamsestraatweg, even westelijk van het centrum. De inval werd gedaan op basis van verschillende meldingen die waren binnengekomen bij onder meer Meld Misdaad Anoniem.

Sluitingstijd

Het gokken begon na sluitingstijd van het restaurant.

De politie nam ongeveer 40.000 euro aan cash in beslag. De bijna dertig aanwezigen worden allen verdacht van illegaal gokken. Ze zijn verhoord en krijgen een proces verbaal. De recherche heeft het onderzoek in behandeling en doet nader onderzoek naar de rol en betrokkenheid van de aanwezige personen. De gemeente Utrecht heeft het pand gesloten en beraadt zich op verdere bestuurlijke maatregelen.

Aanhouding

Een 59-jarige man uit Utrecht had bij de inval drugs op zak. Naderhand zijn tijdens een doorzoeking in zijn woonhuis ook drugs aangetroffen en ook weegschalen met sporen van drugs. De man is aangehouden wegens het overtreden van de Opiumwet.

Volgens de politie kan er geld worden witgewassen in gokhuizen en hebben gokkers geen garantie dat er eerlijk wordt gespeeld.