Groot internationaal cybercrimenetwerk opgerold, arrestaties in Nederland en België (VIDEO)

Rotterdam Het onderzoeksteam van België tipte in 2023 de Nederlandse politie over een criminele organisatie die mogelijk werd geleid vanuit Rotterdam. Begin dit jaar werd een groot onderzoek in Rotterdam gestart en dit leidde dinsdag tot invallen en doorzoekingen in Zaltbommel, Almere, Amersfoort, Den Bosch en Rotterdam. Hierbij zijn gegevensdragers en telefoons in beslag genomen maar ook een taser, designerkleding, dure horloges, sieraden en grote hoeveelheden contant geld.

Drietal langer vast

De verdachten zijn drie mannen en een vrouw in de leeftijd van 23 tot 66 jaar uit Zaltbommel, Almere, Amersfoort en Rotterdam. De vier zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat drie verdachten twee weken langer vast blijven zitten. De vierde verdachte, een 66-jarige vrouw, is heengezonden, maar blijft verdachte in de zaak.

In België zijn vijf personen aangehouden, waarvan er één op verzoek van de Nederlandse politie, middels een internationaal arrestatiebevel. Deze verdachte wordt binnenkort overgedragen aan Nederland, meldt de politie vrijdag.