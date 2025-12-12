Grootschalige cocaïnehandel: leden “Balkankartel” opgepakt in Spanje en Duitsland

Europol ondersteunde de wetshandhavingsautoriteiten uit Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Duitsland en Servië bij het uitvoeren van een grootschalige operatie gericht op een prominente cel van het Balkankartel.



De Servische verdachten zouden zich bezig hebben gehouden met de logistiek om de uit Colombia vervoerde drugs te ontvangen, die per schip naar Spanje kwamen. De drugs werden vervolgens in Spanje opgeslagen en verder gedistribueerd in samenwerking met verschillende lokale criminele bendes.

Duitsland

Naast de zeventien arrestaties tijdens een internationale operatie die door Europol werd gecoördineerd, werden ook in Duitsland drie sleutelfiguren van het Balkankartel gearresteerd. Volgens Europol hadden de drie verdachten verschillende rollen in het criminele netwerk – zij waren financiers, coördinatoren en logistieke experts.

Een van de gearresteerden in Duitsland zou een Servische hoofdverdachte zijn die woonachtig is in Duitsland en bekend zou staan om het gebruik van een opvallend cocaïnelogo als handelsmerk.

Tonnen Colombiaanse coke

De gecoördineerde operatie had als doel verschillende High Value Targets (HVT’s) te arresteren die in Duitsland verblijven en waarvan wordt aangenomen dat zij sleutelfiguren binnen het Balkankartel zijn. Het onderzoek wees uit dat deze criminele cel verantwoordelijk was voor cocaïnezendingen van meerdere tonnen uit Colombia en dat zij verschillende methoden gebruikten om drugs Europa binnen te smokkelen. Het netwerk hield zich ook bezig met witwassen van geld via bedrijven en vastgoed in meerdere landen binnen de EU en daarbuiten.

Enorme politieactie

Tijdens de grootschalige politieactie waarbij meer dan 500 agenten betrokken waren, werden 45 panden doorzocht en zijn allerlei dure spullen ter waarde van meer dan vijf miljoen euro in beslag genomen. Deze zouden zijn gekocht met misdaadgeld. Het gaat om ongeveer 50.000 euro contant geld, twee gouden munten, sieraden, horloges, handtassen, drie dure voertuigen en eigendommen in Duitsland en andere landen. Daarnaast werd beslag gelegd op diverse documenten en elektronica, evenals een geladen vuurwapen met munitie.