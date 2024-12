Grootschalige fraude met luxe auto’s van Duitsland naar Spanje (VIDEO)

Autobedrijf De hoofdverdachte opereerde vanuit Duitsland en hij gaf leiding aan het verhandelen van luxe auto’s in de grote steden van dertien Spaanse provincies.

De man verbleef in Duitsland met valse identiteitspapieren. Hij zal door de Duitse justitie worden overgeleverd aan Spanje.

In Duitsland zijn de woning van de man en zijn autobedrijf doorzocht. In Spanje waren vijftien huiszoekingen, ook bij autobedrijven.

Failliet

In Spanje werd de opbrengst van de handel geïnvesteerd in duur onroerend goed. Er zijn 307.860 euro aan contant geld, talloze sieraden en luxe horloges in beslag genomen. Er is verder voor vele miljoenen beslag gelegd op bankrekeningen en ander vermogen.

Een van de methodes van de groep was om Spaanse bedrijven failliet te laten gaan voordat er btw kon worden afgedragen.