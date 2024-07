Grootste crystal meth-vangst tot nu toe was lastig te vernietigen

Connect on Linked in

De douane heeft eerder dit jaar de grootste crystal meth-vangst tot nu toe gedaan. Omdat de partij door de manier waarop het was gesmokkeld lastig was te vernietigen, kon dit pas onlangs gebeuren.

Beeld: de vervuilde grond uit de big bags, waarin crystal meth was verstopt (foto OM)

Substantie

Begin maart van dit jaar heeft de douane bij een controle in de Rotterdamse haven een grote hoeveelheid methamfetamine aangetroffen, ook wel bekend onder de naam crystal meth. Het zat verstopt in ‘big bags’ die geladen waren met een zandachtige substantie. De lading kwam uit Mexico en was bestemd voor een bedrijf in Den Hout.

Het bleek te gaan om een partij van ruim 3200 kilogram crystal meth met een handelswaarde van 22,4 miljoen euro. Dit is de grootste crystal meth vangst in Nederland tot nu toe.

In het onderzoek is een 55-jarige man uit Den Hout aangehouden. De verdachte is inmiddels vrijgelaten, maar blijft nog wel verdachte in het onderzoek.

Vervuilde lading

Dat deze vangst nu pas bekend wordt gemaakt komt omdat de partij verstopt was in de zandachtige substantie die zwaar vervuild bleek te zijn met koper, en Pfas. In verband met de vervuilde grond is lang gezocht naar een oplossing om de partij de vernietigen. Afgelopen week is de partij vernietigd, meldt justitie donderdagmiddag.