Grootste inbeslagname lachgas in Europa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De Spaanse politie heeft deze week een recordvangst aan lachgas gedaan. Daarbij zijn vijf personen gearresteerd. De vondst werd gedaan in een loods in Málaga.

Beeld: de politie in Spanje nam een recordhoeveelheid lachgas in beslag (foto: Guardia Civil)

Grootste hoeveelheid

De Guardia Civil nam 21.000 liter lachgas in beslag tijdens een operatie in de Zuid-Spaanse provincie Málaga. Dit meldt een Nederlandstalige website over Spanje, naar aanleiding van een bericht van de Guardia Civil.

Vijf personen zijn gearresteerd in het kader van deze operatie ‘OZAL’. Zij waren betrokken bij het illegale transport en de distributie van het lachgas in uitgaansgelegenheden in de provincie Málaga. Eén van de arrestanten had al meerdere antecedenten voor soortgelijke misdrijven.

Op de hoogte

De operatie begon in februari toen agenten op de hoogte werden gebracht van een groep mensen die zich bezighielden met illegale activiteiten in een industriële loods op het La Rosa-industrieterrein in Alhaurín el Grande.

Uit onderzoek kwam naar voren dat er vooral ’s nachts veel huurauto’s naar de loods kwamen. De voertuigen werden geladen met flessen lachgas. Deze werden vervolgens gedistribueerd naar uitgaansgelegenheden aan de kust van de provincie Málaga voor gebruik op feesten.

Om de politie te omzeilen, gebruikten de verdachten een verkenningsvoertuig om te waarschuwen voor mogelijke politiecontroles en zo het transport van de goederen te verzekeren.

In beslag

Tijdens de doorzoeking van de loods werd om precies te zijn 21.302 liter lachgas in verschillende soorten flessen en metalen cartridges in beslag genomen. Het blijkt volgens Spaanse media de grootste inbeslagname van lachgas in Europa te zijn.