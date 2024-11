Grote actie tegen Albanees cocaïnenetwerk met vertakkingen naar Nederland (VIDEO)

Al gedetineerd Dinsdag deden agenten invallen in locaties in Albanië, Italië, Frankrijk, Spanje en Roemenië. De aangehouden verdachten hebben de Italiaanse, Albanese, Roemeense en Amerikaanse nationaliteit. Sommige verdachten waren al gedetineerd. Ze gaven volgens de Guardia di Finanza vanuit hun detentie opdrachten.

Het onderzoek is begonnen in november 2021. In dezelfde periode is ruim 2.000 kilo cocaïne, 20 kilo marihuana en 46 kilo hasj in beslag genomen.

Camorra en ‘Ndrangheta

Niet alle transporten die de politie in kaart heeft gebracht zijn in beslag genomen. Er zou cocaïne zijn geïmporteerd naar de havens van Livorno, Genua, Savona, Barcelona, ​​Antwerpen, Rotterdam en Sint-Petersburg). De groep huurde uithalers in die de cocaïne weer aan hen ter beschikking stelden op de plaatsen van aankomst.

Uit het onderzoek bleek dat een Albanese groep in de cocaïnehandel nauw samenwerkte met zowel kringen in de Napolitaanse Camorra als de Zuid-Italiaanse ‘Ndrangheta. De groep werkte ook in België, Albanië, Frankrijk, Duitsland, Ecuador en Colombia.