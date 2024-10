Grote actie tegen Nederlandse verdachten van Duitse plofkraken

(Beeld uit archief)

Velsen

In Nederland zijn acht woon- en bedrijfsadressen doorzocht in Velsen, Haarlem, Edam, Purmerend en Amsterdam. Drie Nederlanders zijn gearresteerd: een 30-jarige man uit Velsen, die verdacht is in twee onderzoeken, een 24-jarige uit Edam en een 25-jarige man uit Purmerend.

In Frankrijk vielen agenten van de Gendarmerie een woon- en zakenadres in Neuville sur Saone binnen.

Hessen

De verdachten worden ervan beschuldigd betrokken te zijn bij talloze explosies van geldautomaten in Duitsland, waarbij de schade in de miljoenen euro’s loopt. Zes van de twaalf explosies waren in Bad Breisig, Bitburg, Andernach, Wittlich en tweemaal in Bad Dürkheim. In Beieren lopen onderzoeken naar explosies van geldautomaten in Bad Königshofen en Stadtlauringen. Ook een plofkraak in Hessen, in Remsfeld, valt onder het onderzoek.

50 explosies

Tot nu toe waren er in 2024 19 explosies bij geldautomaten in Rijnland-Palts. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 41 explosies. In Rijnland-Palts werden in 2023 in totaal 50 geldautomaten opgeblazen.

In Rijnland-Palts liggen de steden Trier en Kaiserslautern, de deelstaat grenst aan het noordoosten van Frankrijk.

Nederlandse plofkrakers breiden de laatste jaren hun werkgebied uit van de aan Nederland grenzen deelstaten als Noordrijn-Westfalen, naar staten die dieper in Duitsland liggen.