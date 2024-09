Grote brand Rotterdam mogelijk gevolg van aanslag

Connect on Linked in

Een grote brand in een portiekflat aan de Allard Piersonstraat in Rotterdam-Delfshaven is mogelijk het gevolg van een aanslag met en explosief. Dat heeft de politie laten weten. Nadat de brand is ontstaan is een man in zwarte kleding weggerend, zo zou op een bewakingscamera te zien zijn.

(Beeld MediaTV)

Knal

Vlak voordat de brand uitbrak klonk er een knal. Dat kan er op wijzen dat er een explosief in combinatie met brandbaar materiaal is gebruikt.

De brand is dinsdagochtend rond 04.30 ontstaan. Er zijn ongeveer veertig mensen uit hun huizen geëvacueerd en opgevangen in een sporthal en in een stadsbus van de RET.

Controle

Drie mensen zijn in een ambulance nagekeken, twee daarvan zijn meegenomen naar een ziekenhuis voor behandeling. De brandweer heeft drie personen gered van een balkon.

Pas aan het begin van de morgen gaf de brandweer het sein brand meester.