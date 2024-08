Grote drugsdumping in Budel, mogelijk link drugslab Maarheeze

Connect on Linked in

Op de Bergbosweg in Budel is zondagochtend een grote hoeveelheid drugsafval aangetroffen. De politie sluit niet uit dat de drugsdumping verband houdt met het drugslab dat vrijdag werd aangetroffen in Maarheeze.

(Beeld: Omroep Brabant)

Het drugsafval werd gevonden op een zandpad aan de Bergbosweg in Budel, op de grens bij het Belgische Hamont-Achel. Op beelden van Omroep Brabant is te zien dat het gaat om een grote hoeveelheid drugsafval met jerrycans, grote plastic emmers, vuilniszakken en kartonnen dozen met o.a. plastic flessen chemicaliën.

De omgeving is afgezet. De politie doet onderzoek en probeert met specialisten te achterhalen om wat voor drugsafval het gaat en waar het vandaan komt.

Maarheeze

De dumping houdt mogelijk verband met het drugslab dat vrijdagmiddag werd gevonden in een bedrijfspand aan het Rondven in Maarheeze. Het lab was op dat moment niet in werking en er was niemand aanwezig.

Arrestatie

Wel werd in de loop van de middag een 28-jarige man uit Budel als verdachte aangehouden. Bij de doorzoeking van zijn woning werden meerdere gegevensdragers in beslag genomen en zijn er wapens gevonden. Het bedrijfspand werd vrijdagavond gesloten en verzegeld en is ’s nachts bewaakt.