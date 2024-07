Grote explosie en brand in drugslab in Rotterdam

Connect on Linked in

De politie heeft na een explosie in een woning in Rotterdam in de nacht van zaterdag op zondag een drugslab aangetroffen. Door de ontploffing werd een kozijn uit de gevel geblazen. De politie onderzoekt of de aanwezigheid van het lab de oorzaak voor de explosie was. Er zijn geen gewonden gevallen. Ook zijn er geen aanhoudingen verricht.

Beeld: de gevolgen van de explosie in het drugslab in Rotterdam. Een kozijn van een woning werd uit de sponningen geblazen (foto MediaTV)

Explosie

De explosie vond plaats in een woning op de eerste etage van een portiekflat, aan de Terentiusstraat in Rotterdam-Lombardijen. Door de explosie, die binnen plaatsvond, werd een complete kozijn uit de gevel geblazen. Dat kozijn ligt op straat voor de flat.

Brand

Na de explosie brak brand uit. De brandweer schaalde op naar een middelgrote brand. Meerdere woningen zijn ontruimd. Onder hen mensen die slecht ter been waren en kinderen. De brandweer heeft bij die evacuatie geassisteerd. Twaalf woningen zijn ontruimd. De bewoners mochten rond 5.00 terugkeren.

Drugs

In de woning is door een hondengeleider een vuurwapen veiliggesteld. Er is nog niemand aangehouden. In de woning werden verschillende drugs en producten om drugs mee te versnijden aangetroffen, meldt RTV Rijnmond. In de woning was op het moment van de explosie niemand aanwezig. Er zijn ook geen verdere gewonden gevallen, bevestigt de politie.