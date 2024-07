Grote hoeveelheid kweekmaterialen voor wiet in beslag genomen

Print This Post

De politie heeft vorige week in Alkmaar spullen in beslag genomen die waren bedoeld voor de grootschalige teelt van wiet.

Beeld: De panden met kweekmaterialen voor wiet in Alkmaar, waar de politie een inval deed (foto politie)

Lampen

De politie onderzocht twee panden in de Kamerlingh Onnesstraat en de Schermweg in Alkmaar. Daarbij nam ze een groot aantal goederen in beslag, zoals koolstoffilters, kweekbakken en assimilatielampen. Ook nam ze de boekhouding.

Strafbaar

De politie geeft aan dat het sinds 2015 wettelijk verboden is om grootschalig producten te verkopen die de hennepteelt faciliteren. Kweekpotten en potgrond zijn op zichzelf gewoon legaal te koop, maar in combinatie met andere grondstoffen en goederen, die nodig zijn om hennepteelt op grote schaal te realiseren, is dit strafbaar.

Geweld

‘Dit soort groothandels faciliteren de teelt van hennep’, laat de politie maandag in een bericht weten. ‘Achter de teelt en handel gaat vaak een wereld van geweld en afpersing schuil. Ook zorgt het telen van hennep voor brandgevaarlijke situaties voor bewoners en omwonenden.’