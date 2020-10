Grote hoeveelheid Nederlandse speed in Spanje gepakt (VIDEO)

Connect on Linked in

In Spanje zijn acht mensen aangehouden en is 170 kilo amfetamine (speed) in beslag genomen, die uit Nederland afkomstig was. Het is de grootste hoeveelheid speed die ooit in Spanje is gepakt, aldus de politie. Ook zijn er 100.000 xtc-pillen, vier kilo MDMA-poeder en 270 kilo marihuana in beslag genomen.

De verdachten hielden zich volgens de politie bezig met de grootschalige distributie van (vooral) speed in het noordoosten van Spanje. De criminele organisatie zou ‘sterke banden’ hebben met Nederland. De drugs werden vervoerd in auto’s met professioneel ingebouwde verborgen ruimtes.

Het politieonderzoek begon bij een groep die zowel in Catalonië als in het westelijk gelegen Navarra opereeerde. Hoofdkwartier van de groep was de stad Tudela, dat als distributiecentrum fungeerde. De 170 kilo werd in Tudela gepakt. Wekelijks werden grote hoeveelheden drugs verplaatst.

De speed en de xtc kwamen over de weg naar Spanje, via Barcelona en Tarragona.