9 augustus 2025

Grote internationale actie tegen mensenhandel | Ook arrestaties in Houten

Onder leiding van het Openbaar Ministerie in München is afgelopen woensdag een grote internationale actie van de politie tegen georganiseerde mensensmokkel door een groep Syriërs. In de vroege ochtend waren er invallen in Duitsland, Nederland en Bosnië en Herzegovina. Vijf vermoedelijke leden van de internationaal opererende smokkelclan zijn aangehouden. Een tocht vanuit Griekenland of Turkije kostte tot 4.500 euro.

Balkanroute

Speciale eenheden van de federale politie doorzochten drie woningen in Dortmund en Bochum en een pand in Houten (Nederland). Daarbij zijn smartphones en auto’s die bij de smokkel gebruikt zouden zijn in beslag genomen en ook kleine hoeveelheden drugs.

