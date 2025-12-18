Grote partij illegale alcohol en sigaretten uit Suriname gepakt in Trinidad en Tobago
De politie van Trinidad en Tobago heeft dinsdagavond tijdens een operatie ruim 10 miljoen dollar aan illegale hoogwaardige alcohol en sigaretten uit Suriname onderschept toen deze werd gelost in de haven in Carenage. De contrabande was met een boot gesmokkeld. In de haven werden mensen gezien die dozen aan het lossen waren waarna agenten arriveerden.
Toen ze de politie zagen, probeerden zestien personen bij de pier te vluchten, maar ze werden allemaal aangehouden, meldt de TT Police Service (TTPS).
De illegale goederen omvatten ongeveer 1.000 kisten wodka, 200 kisten Johnnie Walker, 200 kisten Hennessy en 1.000 kisten ATLANTA-sigaretten. De politie heeft ook vier vrachtwagens in beslag genomen in verband met deze vondst.
Newsday sprak met een eigenaar van een bar die inschatte dat de alcohol ongeveer 5,4 miljoen dollar waard is, terwijl de sigaretten ongeveer 4,8 miljoen dollar waard zijn.