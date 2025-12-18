18 december 2025

Grote partij illegale alcohol en sigaretten uit Suriname gepakt in Trinidad en Tobago

De politie van Trinidad en Tobago heeft dinsdagavond tijdens een operatie ruim 10 miljoen dollar aan illegale hoogwaardige alcohol en sigaretten uit Suriname onderschept toen deze werd gelost in de haven in Carenage. De contrabande was met een boot gesmokkeld. In de haven werden mensen gezien die dozen aan het lossen waren waarna agenten arriveerden.