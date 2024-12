‘Grote speler cocaïnehandel opgepakt in Dubai’

DEA Of El Ballouti is gearresteerd op basis van het internationale arrestatiebevel dat vanuit België werd uitgevaardigd, of dat zijn aanhouding het gevolg is van een arrestatiebevel vanuit een ander land is volgens de Gazet van Antwerpen nog niet duidelijk.

Ook de Amerikaanse Drugs Enforcement Administration (DEA) had de Belg in het vizier.

Volgens de Amerikanen deed Othman El Ballouti zaken met Wilder Emilio Sanchez Farfan, alias De Kat, een Ecuadoraan die begin dit jaar in Colombia werd gearresteerd. De Amerikanen plaatsten El Ballouti op de zwarte lijst van OFAC (Officie of Foreign Assets Control), samen met zijn jongere broer Younes en zijn Antwerpse zakenpartner Youssef Ben Azza. Die laatste is een week geleden nog door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf wegens de grootschalige invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen.

Firdaous

Othman El Ballouti zelf is in september bij verstek tot zeven jaar cel veroordeeld voor de invoer van 800 kilo cocaïne. In een andere zaak, over de invoer 11 ton cocaïne, heeft het Openbaar Ministerie twintig jaar celstraf tegen El Ballouti geëist.

Othman El Ballouti heeft altijd ontkend dat hij iets met cocaïnesmokkel te maken heeft.

In 2016 ontvoerden Franse gangsters zijn jongere broer Younes toen hij de Basic Fit op de Slachthuislaan in Antwerpen uitliep.

Younes El Ballouti werd 37 dagen vastgehouden door de kidnappers, toen ontsnapte hij uit het appartement in Parijs waar hij as ondergebracht.

Op 9 januari 2023 schoten onbekenden op een woning van de Nieuwdreef in Merksem, waar de zus van Othman El Ballouti met haar gezin woont. Een van de kogels trof Firdaous, het 11-jarige nichtje van El Ballouti, dodelijk.

