Grote voorraad kogelwerende vesten gestolen bij politie (UPDATE)

Schadeherstelbedrijf Dat heeft het korps van Noord-Nederland bevestigd na berichtgeving van het Dagblad van het Noorden.

In de nacht van vrijdag 31 januari op zaterdag 1 februari is er ingebroken in enkele dienstvoertuigen die op dat moment bij een schadehersteller in Assen stonden. Een week later is in de nacht van vrijdag 7 februari op zaterdag 8 februari omstreeks 04:30 uur ingebroken in het Politie Opleidings- en Trainingscentrum (POTC) aan de Randweg in Zuidlaren. Na deze diefstallen zijn direct de nodige veiligheidsmaatregelen genomen.

Om hoeveel politie-materiaal het exact gaat, is niet bekend gemaakt.

AIVD

Criminelen gebruiken politiekleding en ander materiaal van de politie om rivalen of anderen te overvallen, door zich voor te doen als politiemedewerkers.

De politie heeft tegen het DvhN gezegd dat er verschillende veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Zo zijn politiekorpsen elders in het land gewaarschuwd en is ook de veiligheidsdienst AIVD ingeschakeld.

Een rechercheteam heeft de diefstallen in onderzoek.