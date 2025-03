24 maart 2025

Grote wietkwekerij ontmanteld in Helvoirt

In een woning aan de Weegbree in Helvoirt is maandag een wietkwekerij aangetroffen met ruim 1.000 planten. De politie kwam de wietplantage op het spoor na een anonieme tip. De bewoner van pand is aangehouden en zit vast op het politiebureau.