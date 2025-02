Haagse crimineel moet binnen blijven, ondanks klachten over celgenoot

Beverwijk ‘Ik zit de hele dag op mijn celletje met iemand die stinkt’, zei Jerry R. tegen de rechter.

De zaak tegen R. gaat over een uit de hand gelopen zakelijk conflict, over tienduizenden euro’s. Met anderen is R. bezig met de verbouwing van een voormalige bioscoop in Beverwijk. Er ontstond ruzie over geld. De verdenking is nu dat R. en anderen op 22 oktober vorig jaar in Zoetermeer een compagnon op een stoel is gezet en geslagen. Het slachtoffer zou ook met een hamer zijn bedreigd.

De man moest met een telefoon 11.000 euro overboeken en mee naar Amsterdam om nog eens 5000 euro op te halen.

R. ontkent de hele zaak en spreekt van ‘onzin’. Het verhaal van de compagnon zou aantoonbaar rammelen, terwijl deze bovendien rommelde met de boekhouding.

Jerry R. is een bekende figuur in het Haagse criminele circuit. In 2008 ontplofte op de A13 een explosief onder zijn auto.