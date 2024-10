Haarlemmer (28) in Rome opgepakt voor miljoenenoplichting

De zaak kwam aan het rollen nadat een slachtoffer aangifte deed. Het financieel economisch rechercheteam (FINEC) van de politie nam de zaak op zich, omdat het bedrijf van de verdachte stond geregistreerd in Rotterdam. Na intensief onderzoek werd de Nederlander op 19 september in Rome in zijn hotelkamer aangehouden.

AI-technologie

De man was eigenaar van een bedrijf met vestigingen in de Verenigde Staten, Italië en Nederland. Hij beweerde AI-software te hebben ontwikkeld voor het analyseren van röntgenfoto’s. Hij richtte zich op medische professionals en investeerders die geïnteresseerd waren in baanbrekende technologie. Door vervalste financiële documenten te gebruiken en nep-bankrekeningen te creëren, waarvan hij zelf de afschriften maakte, wist hij hen te overtuigen. Zo wist hij miljoenen euro’s los te peuteren. Het geld werd vervolgens doorgesluisd naar buitenlandse rekeningen, zonder dat er ooit een werkend product was.

Luxeleven

De verdachte leidde volgens de politie een luxeleven van het geld dat hij zijn slachtoffers ontfutselde. De politie vermoedt dat hij in minstens vier landen (de Verenigde Staten, Italië, Nederland en Zwitserland) minimaal tien personen heeft gedupeerd en het aantal slachtoffers zou mogelijk nog hoger kunnen liggen.



Tijdens een doorzoeking bij de verdachte zijn verschillende computers en telefoons in beslag genomen. Ook worden medewerkers en slachtoffers gehoord. Het onderzoek is nog in volle gang en het FINEC-team werkt daarin nauw samen met de Guardia di Finanza Roma. Er wordt onderzocht of slachtoffers hun geld kunnen terugkrijgen. De politie roept mogelijke gedupeerden, die zich in dit verhaal herkennen, op zich te melden.