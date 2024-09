Connect on Linked in

Woensdagochtend is er in Haarlem een woning in een flatgebouw beschoten. Dat gebeurde rond 03.35 op het Lissabonplantsoen in Haarlem-Schalkwijk.

(Beeld MizzleMedia)

De galerij van het flatgebouw en de woning zijn door meerdere inslagen getroffen. De politie heeft in de omgeving een aantal hulzen aangetroffen.

De bewoners van het huis waren thuis, maar raakten niet gewond.

Over de dader of daders is niets bekend geworden. De politie zoekt getuigen.