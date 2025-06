13 juni 2025

Hack op Sky ECC was internationale deal | Amerikaanse agent vertelt alles

Een Amerikaanse ambtenaar heeft onder ede volledig opening van zaken gegeven over de hack op Sky ECC. Het hacken van Sky ECC is volgens hem een internationaal gecoördineerde operatie geweest waarbij meer dan tien landen betrokken waren. De uitvoerders waren diensten in de Verenigde Staten, Frankrijk, Nederland en België die samenwerkten in een niet eerder vertoonde internationale opsporingsoperatie. Nu blijkt dat er bij essentiële onderdelen van die internationale samenwerking geen rechterlijk toezicht aan te pas kwam.