Hagenaar (64) opnieuw opgepakt nadat hij schoten lost vanaf zijn balkon

(Beeld uit archief)



Rond 21.40 kreeg de politie een melding dat vanaf een balkon aan het Durgerdamhof geschoten zou zijn. Daarbij waren harde knallen gehoord. Meerdere agenten en leden van de Koninklijke Marechaussee kwamen ter plaatse. Omdat de verdachte vervolgens opnieuw schoot, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. De 64-jarige Hagenaar is vervolgens aangehouden en het wapen in beslag genomen.

Volgens De Telegraaf gaat het om een verwarde man met Antilliaanse roots.

Soortgelijk incident

Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang, meldt de politie. Onderdeel van het onderzoek is dat op 8 april 2021 een vergelijkbaar incident heeft plaatsgevonden, waarbij dezelfde man is aangehouden. Ook toen loste hij schoten vanaf zijn balkon en was hij aan het schreeuwen.

Zeven vuurwapens

De man werd destijds in zijn woning aangehouden door een arrestatieteam. Tijdens een doorzoeking van de woning en de bijbehorende kelderbox werden in totaal zeven vuurwapens aangetroffen, waaronder knalwapens en luchtdrukpistolen en een dolk.