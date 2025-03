9 maart 2025

Hagenaar bekent moord op Nederlander in Suriname

De Hagenaar die wordt vervolgd voor de vermissing c.q. moord in Suriname op de Nederlander Rishi Parmessar (48) heeft een bekentenis afgelegd. Dat werd vrijdag in Paramaribo bekend op een zitting in het strafproces tegen twee verdachten in de zaak. Rishi Parmessar uit Hoofddorp is in 2022 in Suriname verdwenen. Op 18 december 2022 deed zijn familie aangifte van vermissing, nadat hij zijn vlucht terug naar Nederland had gemist en spoorloos bleef.