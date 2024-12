Halve ton cocaïne: vijf vast in Antwerpse cocaïnezaak

Juni In het kader van een ander lopend gerechtelijk onderzoek, waarbij in juni huiszoekingen werden uitgevoerd, kwam ook extra informatie naar voren rond een 29-jarige man.

De recherche van de lokale politie in Antwerpen startte een nieuw onderzoek op hem en dat bracht in de afgelopen maanden een groepje in beeld dat een uithaling van een partij cocaïne aan het organiseren zou zijn.

Koffiebonen

Afgelopen vrijdag pakten arrestatieteams een partij van 672 kilo cocaïne ter hoogte van de Mulhouselaan en de Vossenschijnstraat in Antwerpen. De lading drugs zat verstopt in een container die geladen was met koffiebonen en afkomstig was uit Colombia.

Vijf mannen zijn gearresteerd: vier Belgen en een Albanees (24, 29, 21, 35 en 37 jaar). Donderdag besluit de raadkamer van de rechtbank over de verlenging van de voorlopige hechtenis.